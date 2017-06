Nicolas Colsaerts eindigt op achtste plaats in Nordea Masters

Nicolas Colsaerts is zondag in het Zweedse Malmö op de achtste plaats geëindigd in het Nordea Masters (EPGA/1,5 miljoen euro). Met een laatste ronde in 69 slagen, vier onder par, bracht de 34-jarige Brusselaar zijn totaal op 286, vijf meer dan de Italiaanse winnaar Renato Peratore. De Engelsen Chris Wood en Matthew Fitzpatrick, die zijn titel verdedigde, deelden op één slag de tweede plaats.

Colsaerts vatte de laatste ronde als twintigste aan. Hij legde een fraai parkoers af, met twee birdies en een eagle. Alleen op de achtste hole moest hij een bogey op zijn kaart schrijven. Voor Colsaerts, vorige week derde in het PGA Championship, is het zijn tweede plaats in de top tien op acht dagen tijd.

Eindstand:

1. Renato Paratore (Ita) 281=68-72-71-70 -11

2. Matthew Fitzpatrick (Eng) 282=73-70-71-68

. Chris Wood (Eng) 282=74-68-68-72

4. George Coetzee (ZAf) 283=73-71-73-66

. Thorbjørn Olesen (Den) 283=72-70-70-71

6. Matthieu Pavon (Fra) 284=74-69-74-67

7. Jamie Donaldson (Wal) 285=69-69-75-72

8. Marcel Siem (Dui) 286=74-73-71-68

. Andy Sullivan (Eng) 286=73-71-73-69

. Nicolas Colsaerts (Bel) 286=73-72-72-69

. Austin Connely (Can) 286=72-70-73-71

. Eddie Pepperell (Eng) 286=70-74-71-71

. Wang Jeunghun (ZKo) 286=72-71-70-73

. Benjamin Hebert (Fra) 286=70-71-70-75