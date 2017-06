Sky en VVV De Tasberg stellen nieuwe cadeaubonnen voor

Met de cadeaubon kan je in meer dan 80 verschillende handelszaken in Essen en omgeving terecht. Foto: Margo Tilborghs

Essen - Met cadeaubonnen van VVV geef je altijd het ideale cadeau. Je kan de cadeaubonnen besteden bij een 80-tal handelaars in Essen en omgeving.

Weet je niet goed wat je moet kopen voor die verjaardag of die feestdag? Dan is de cadeaubon van VVV De Tasberg een fijn cadeau om te ontvangen. Je kan er in meer dan 80 verschillende handelszaken in Essen en omgeving terecht. De lijst met deelnemende winkels vindt u hier.

De cadeaubon kan u kopen bij VVV kantoor De Tasberg, Moerkantsebaan 50 in Essen. Het bedrag van uw cadeaubon bepaalt u zelf.

In De Tasberg kan je verder ook nog terecht voor:

Streekmanden gevuld met al het lekkers wat Essen te bieden heeft

Geschenkverpakkingen gemaakt door “de Oever” (dagcentrum voor mensen met een mentale beperking)

Cinematickets voor Metropolis

Postzegels

Postkaartjes van Essen

Vingerhoedjes, de Spycker, en alle tijdelijke publicaties van de streek.

Wegenkaarten van België

Stafkaarten van de omgeving

Fiets- en wandelkaarten



Verder is er een ruim aanbod aan folders zoals: Vlaanderen Vakantieland, streek- en stedenfolder, museafolders, enz.