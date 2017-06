Iedereen zet zich schrap voor knip van de Leien: Zondagavond al ‘halve knip’

Antwerpen - De echte knip van de Antwerpse Leien is voor de nacht van zondag op maandag, maar zondagavond is er al een ‘halve knip’. Vanaf 5 juni tot en met december 2018 worden de Leien onderbroken voor doorgaand verkeer tussen de Maria-Theresialei en de Violierstraat.

Zaterdag lieten bestuurders zich al verrassen toen de aannemer de middenberm van de Italiëlei, van de Rooseveltplaats tot aan de Tunnelplaats, inrichtte als werfzone en toen ze komende van de Waaslandtunnel aan de Tunnelplaats naar links moesten. Het waren voorbereidende werken voor de knip van de Leien.

Foto: Victoriano Moreno

‘Halve knip’

Deze avond gaat het nog een stap verder. Vanaf 19 uur wordt het kruispunt van de Leien met de Rooseveltplaats afgesloten. Het verkeer volgt de plaatselijke omleidingen. Om 20 uur wordt de knip van zuid naar noord gerealiseerd. Verkeer van het zuiden naar het noorden volgt vanaf dan de omleiding Frankrijklei - Maria-Theresialei. In de nacht van zondag 4 op maandag 5 juni wordt dan ook het verkeer afgesloten richting noord naar zuid. Op dat moment is de knip volledig gerealiseerd.

Op maandag 5 juni start de aannemer ook met het rooien van de bomen. In deze fase worden er tussen de Rooseveltplaats en de Tunnelplaats 183 bomen gerooid, waarvan zeven bomen op de Rooseveltplaats. Er zullen in totaal 358 bomen gekapt en 430 terug aangeplant worden. Na deze fase wordt gestart met de wegenwerken.

Signalisatie op Ring

Doorgaand autoverkeer is niet mogelijk op de Leien tot eind 2018. Lokaal verkeer kan wel, maar enkel via de juiste invalswegen. Bovenlokaal verkeer wordt aangemoedigd zoveel mogelijk langs de Ring (R1) en de Singel te rijden. Signalisatie op de Ring leidt het verkeer naar de afrit die het dichtste bij de eindbestemming ligt. Daarvoor wordt de binnenstad opgedeeld in drie zones: Centrum Noord, Centrum Oost, Centrum Zuid. U checkt best in welk stadsdeel u moet zijn voor u naar Antwerpen komt.

“Weggebruikers van buiten Antwerpen moeten beseffen dat de knip niet enkel een verhaal is voor de Sinjoren in de binnenstad is, maar dat er ook effecten zijn op de Antwerpse Ring en toekomende snelwegen”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Dan gaat het wellicht drukker zijn aan bepaalde afritten. Dus als je naar Antwerpen komt, check dan in welke zone jouw bestemming ligt of beter nog, vermijd de binnenstad met de wagen.”

Taxi duurder?

De Antwerpse taximaatschappijen passen hun computersystemen aan, om rekening te houden met de knip op de Leien. Chauffeurs worden slechts langs één kant van de werken ingezet, om de rijtijden binnen de perken te houden, maar een taxirit in Antwerpen zal door de werken gemiddeld langer duren, en dus ook meer kosten. “We wachten met een bang hartje af hoe het zal verlopen”, klinkt het in de sector.

Video: atv

De Wever

“De binnenstad ondergaat een openhartoperatie”, vertelde burgemeester Bart De Wever aan atv. “Iedereen moet moeite doen goed zijn weg te zoeken. Ik ga zelf niet meer met de wagen de stad inrijden, tenzij het echt niet anders kan. Ik vrees dat automobilisten het in het begin nog gaan proberen, maar ze zullen vaststellen dat het niet gaat en om daarna hun gedrag aan te passen.”