Deurne -

Wie gebeten is door de middeleeuwen, kon zondag in het Rivierenhof genieten van een middeleeuws decor. Want daar had De Quaeye Werelt weer een plaatsje gevonden. Dit spektakel dat is uitgegroeid tot een groots internationaal gebeuren. Vanuit heel Europa komen er dan mensen naar Deurne om het leven uit de middeleeuwen na te bootsen.