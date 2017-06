Berendrecht-Zandvliet-Lillo -

Van een hoge schans met een klein, zelf in elkaar geknutseld wagentje naar beneden duikelen. Dat was in ieder geval de bedoeling zondag in Berendrecht tijdens de Polderse Zeepkistenrace. In totaal waagden negen teams zich aan een duik in het diepe in de hoop op het einde met de snelste tijd over de finish te komen.