De Nationalestraat heeft nu ook zijn eigen festival: Boulevard National. Met de zomer in aantocht wil de bekende winkelstraat uitpakken met alles wat ze te bieden heeft. En dat is wel wat, want naast shoppen kan je er ook genieten van de Antwerpse cultuur. Muziek, mode, kunst en folklore: het komt allemaal samen op Boulevard National.