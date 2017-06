Mathieu van der Poel heeft een kanjer van een luxeprobleem: “Waarom niet voluit mikken op de Spelen?”

Mathieu van der Poel heeft een probleem. Meer bepaald: een kanjer van een luxeprobleem. Tot vorige week ging hij ervan uit dat hij vanaf 2019 meer en meer zijn kans zou wagen op de weg. Ook in het voorjaar. Maar na afgelopen zondag en zijn topprestatie in de wereldbeker mountainbike wenkt een heel andere carrièreplanning. “Waarom zou ik niet voluit mikken op de Spelen in Tokio?”, zegt hij.