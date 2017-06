"Plots dat telefoontje ... Michael Schumacher had een ski-ongeluk"

Het was een moment waarop de wereld van Sabine Kehm bleef stilstaan, het moment waarop ze een telefoontje kreeg met de vraag of Michael Schumacher daadwerkelijk een ski-ongeluk had gehad.

Sabine Kehm kent Michael Schumacher sinds 1994 en ze is sinds 2000 zijn woordvoerster. Nadien werd Kehm ook de manager van Michael Schumacher. Het mag dan ook gezegd zijn dat bijna niemand Michael Schumacher beter kent dan Kehm.

Indien je in contact wou komen met Schumacher moest je eerst langs Sabine Kehm passeren, en dat bleef ook zo na Schumacher zijn dramatisch ski-ongeluk. Kehm werd de spreekbuis van de familie Schumacher. Ze schermde de familie af en probeerde de speculaties over Schumacher vaak ook de kop in te drukken.

Toch bleef het tot nu toe grotendeels onbekend hoe Kehm zelf het nieuws vernam dat Schumacher een ski-ongeluk had gehad.

"Plots een telefoontje van een Franse journalist"

"Ik was bij mijn ouders, waar ik Kerstmis had gevierd. Een Franse journalist belde mij. Michael Schumacher had een ski-ongeluk gehad en hij wenste een bevestiging van het nieuws. In de namiddag wist ik dat de situatie ernstig was. De volgende ochtend was ik in het ziekenhuis in Grenoble."

"Michael is iemand met een publiek leven, waarbij de mensen het recht hebben om te weten dat er iets gebeurd is. We hebben dan ook duidelijk gemaakt dat er iets ernstig had plaatsgevonden."

Volgens Sabine Kehm was het altijd een kwestie van een goede balans te vinden tussen Schumacher zijn publiek en privéleven. Ook toen Schumacher zijn ski-ongeluk had was dat belangrijk.

Kehm schermde de familie van Schumacher in de mate van het mogelijke af en gaf niet veel info vrij over de exacte medische toestand van Schumacher, zelfs wanneer er uitvoerig werd gespeculeerd. Volgens Kehm heeft ook Schumacher zelf twee kanten, waarbij hij in zijn privéleven een compleet ander mens is.

"Schumacher is privé een totaal ander mens"

"Hij is in zijn privéleven een compleet ander mens: zeer los in omgang, zeer toegankelijk voor zijn vrienden, zeer vrijgevig en gevoelig. Hij is een liefdevolle familiemens en partner," aldus Kehm. "Zijn familie kwam altijd op de eerste plaats, dat was altijd erg duidelijk. Hij is een persoon waarop je kan vertrouwen, tot in het oneindige een erg goede vriend die ook plezier wil beleven en van het leven wil genieten."

Kehm is sinds enige tijd ook de manager van Mick Schumacher, de 18-jarige zoon van Michael Schumacher.

