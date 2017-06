Benefietconcert in Manchester gaat door zoals gepland

Ondanks de nieuwe terreuraanslag in Londen gaat het op zondagavond geplande benefietconcert van de Amerikaanse popster Ariana Grande voor de slachtoffers van de eerdere aanslag in Manchester door. Dat heeft de politie van de Noord-Engelse stad bevestigd op sociale media.

Ook de manager van Grande, Scooter Braun, bekrachtigde dat het concert zal plaatsvinden. ‘We hebben de verantwoordelijkheid om de slachtoffers te eren (...). One Love Manchester gaat niet enkel doorgaan, maar met een nog hoger doel’, zo stelde Braun.

Bijna twee weken geleden kwamen 22 mensen om het leven bij een bomaanslag na een optreden van Ariana Grande in Manchester. Een hele schare popsterren geeft zondag een herdenkingsconcert ter nagedachtenis van de slachtoffers in het cricketstadion van Old Trafford. Op One love Manchester treden naast Grande ook Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Robbie Williams, Pharrell Williams, Miley Cyrus, Take That, Usher en Black Eyed Peas op.

Volgens Stuart Ellison, die namens de politie het concert in goede banen moet leiden, zullen er bijkomende politie-officieren ontplooid worden en worden de veiligheidsmaatregelen nog aangescherpt. Ellison verwacht in de zone van het concert ongeveer 130.000 mensen. In het aangrenzende voetbalstadion vindt ook een wedstrijd plaats ter ere van de afscheidnemende voetballer van Manchester United, Michael Carrick.

Livestream

Voor One Love Manchester werden donderdag 35.000 tickets verkocht. De organisatoren hebben aangegeven dat de aanwezigen op het noodlottige concert van Grande gratis het evenement mogen bijwonen. De winst worden overgemaakt aan een fonds dat bijstand moet verlenen aan de nabestaanden van de bomaanslag. De organisatoren hopen meer dan twee miljoen euro te verzamelen.

Het volledige concert zou volgens het Amerikaanse magazine Variety live uitgezonden worden op de Facebook-pagina van Ariana Grande en op Twitter. Ook het officiële Youtube-kanaal van de zangeres doet mee, al zal je daar enkel haar eigen performance live kunnen volgen, zo bevestigden bronnen aan het magazine.