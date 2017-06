Martinez: “Winnen tegen Tsjechië moet, niet zoals tegen Rusland”

Roberto Martinez bekijkt de oefenwedstrijd van de Rode Duivels morgen tegen Tsjechië in die zin als een oefenpartij dat hij zoveel mogelijk spelers wil laten spelen. De bondscoach neemt het duel voor de rest wel heel serieus.

“Dit wordt vooral op fysiek vlak een belangrijke wedstrijd”, aldus de bondscoach. “Ik wil de spelers àllemaal terug op competitieniveau brengen. Voor verschillende spelers ligt de competitie al even stil. Zij hebben ritme nodig. Daarom wil ik zoveel mogelijk spelers aan het werk zien. De afspraak met de Tsjechische voetbalbond is dat we onbeperkt mogen wisselen. We moeten klaar zijn voor Estland. Dat is het allerbelangrijkste. Winnen is ook superbelangrijk, dat is in elke wedstrijd zo. Ook in een oefenmatch. Hetzelfde als in Rusland, waar we in de slotfase een 1-3 weggaven, mag niet meer gebeuren. Dat zal ik tegen de spelers zeggen.”

Witsel, Ciman en Origi spelen niet. De rest dus allemaal wel. Met een speciaal oog op de twee ‘Italianen’ die er een uitstekend seizoen hebben opzitten. “Mertens en Nainggolan hebben aan maturiteit gewonnen. Ze pasten zich probleemloos aan hun nieuwe positie aan. Mertens is gewoon indrukwekkend zoals hij nu als spits speelt. Natuurlijk zal ik hem in de toekomst zo ook gebruiken als ik dat nodig vind. Nainggolan was als nummer 10 een vrije speler. Dat brengt de tegenstander in de problemen. Ze zijn heel belangrijk voor Napels en AS Roma, ook voor de nationale ploeg.”

“Premies zijn intern geen groot probleem”

De heisa rond de onderhandelingen over de premies en de portretrechten zit Martinez niet lekker maar hij wil het ook niet overdrijven.“Dat is iets wat zo snel mogelijk moet worden opgelost”, zegt Martinez. “Maar we moeten het probleem niet groter maken dan het is. Intern is het niet zo’n groot probleem. Door de media-exposure lijkt het een groot probleem maar zo ervaren we het niet.”

De bondscoach had zopas nog een woordje voor de zeven slachtoffers van de terreuraanslag in Londen. “We zullen respect tonen voor de doden in Londen met een minuut stilte, zo beginnen we de training. We waren gechoqueerd toen we het vanochtend hoorden. Veel spelers wonen in Londen, liefst negen, en dat raakt hen natuurlijk. Maar niet alleen hen. Iedereen. Vandaar die minuut stilte. Dat is het minste wat we kunnen doen.”