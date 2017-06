Elektriciteitskast brandt uit: buurt Korte Sint-Annastraat tijdje zonder stroom

De omgeving van de Korte Sint-Annastraat en het Frans Halsplein, in centrum Antwerpen, zaten vrijdag even zonder stroom. Een elektriciteitskast was uitgebrand.

De hulpdiensten trokken vrijdag iets voor middernacht naar de Korte Sint-Annastraat voor een gasgeur. Ter plaatse bleek het om een elektriciteitskast te gaan die van binnenuit brandde.

Kort daarop was er een korte explosie, waarop de kast volledig vuur vatte. Nadat de brandweer het vuur had gedoofd, deed Eandis de nodige herstellingswerken. Rond halfeen achtte de brandweer de situatie opnieuw veilig zodat de tijdelijke veiligheidsperimeter werd opgeheven. Een gedeelte van de nacht zaten de Korte Sint-Annastraat, de Rozenstraat, de Kattenstraat en het Frans Halsplein geheel of gedeeltelijk zonder stroom.