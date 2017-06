Eden Hazard: “Natuurlijk zal ik een voorstel van Real Madrid bestuderen”

Een dag voor België-Tsjechië stond Eden Hazard (26) als kapitein de pers te woord. Daarin ging het vooral over zijn eigen toekomst als speler van Chelsea. Opvallend: Hazard houdt alle opties open. Hij voelt zich goed in Londen maar sluit een vertrek deze zomer niet uit. “Wat als Real Madrid me een voorstel doet? Natuurlijk zal ik dan luisteren.” Hazard (26) zit ook mee aan de tafel voor de premieonderhandelingen. Hij hoopt dat de discussie snel opgelost geraakt.

Hazard keek gisteravond ook naar de Champions League en beeldde zich vast in hoe hij in die ploeg zou passen. “Het zou best kunnen dat ik op de bank zou hebben gezeten”, zegt hij al lachend. “Maar natuurlijk heb ik ook zin om trofeeën te winnen. De Champions League zou mooi zijn. Maar dat is ook een doel voor Chelsea.”

In Londen is te horen dat Hazard een recordcontract kan tekenen bij de club. Maar de cijfers op papier heeft Hazard nog niet voor zijn neus gekregen. “Ik heb de directie nog niet ontmoet. Eerst heb ik nog twee wedstrijden met België te spelen. Die zijn nu het belangrijkst. Daarna volgt nog een maand vakantie. En eerlijk gezegd, daarin wil ik zo weinig mogelijk aan voetbal denken.”

“Groots seizoen”

Wat als Real Madrid tijdens zijn vakantie met een concreet voorstel zou komen. “Natuurlijk zal ik dat bekijken. Eerlijk: ik weet nog niet wat er op me af zal komen. Ik weet alleen dat ik nog drie jaar onder contract lig bij Chelsea (tot juni 2020, nvdr.) en dat we vorig jaar een groots seizoen hadden met de coach en de spelers. We willen zo verder gaan met volgend jaar ook de Champions League. Wij hadden groots seizoen samen met Antonio en andere spelers. We willen zo verder gaan, ook in de Champions League. Ik voel me goed in Chelsea, maar je weet nooit wat er gebeurt.”

“Hopelijk snel oplossing bij premieonderhandelingen”

Eden Hazard (26) zit als aanvoerder ook mee aan de tafel voor de premieonderhandelingen. Hij hoopt dat de discussie snel opgelost geraakt.“Ik vind dat allemaal niet zo belangrijk maar er moet natuurlijk wel een akkoord komen. Maar het is een feit: ik ben daar niet graag mee bezig. We zitten op de goede weg en ik vind dat de voetbalbond goed werk levert op dat vlak. Dat het maar snel opgelost geraakt. Dan gaat het weer over voetbal.” Om 16.30 uur starten de Rode Duivels met hun training voor de match van morgen tegen Tsjechië. De training zal starten met een minuut stilte ter nagedachtenis van de slachtoffers in Londen.