Julien Cagnina (ATP 623) heeft zondag de eindzege op het ITF-tennistoernooi van het Turkse Antalya (gravel/15.000 dollar) op zak gestoken.

De Luikenaar, die uitgerekend zondag zijn 23ste verjaardag vierde, klopte in de finale Miomir Kecmanovic (ATP 466) met 6-3 en 6-4. De 17-jarige Serviër, het zevende reekshoofd in Turkije, is de nummer één bij de junioren op de ITF-ranking.

Voor Cagnina is het zijn tiende titel in het enkelspel op het ITF-circuit, zijn eerste dit jaar.