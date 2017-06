Vernieuwde en grotere H&M opent op Mechelse Bruul

Mechelen - H&M heeft zaterdag op de Bruul in Mechelen zijn uitgebreide en vernieuwde winkel geopend. De modeketen biedt in de Dijlestad voortaan een veel ruimer aanbod met ook spulletjes om uw interieur aan te kleden.

De voorbije maanden is er druk verbouwd in de winkel, al die tijd bleef hij wel open. De Mechelse H&M kon een opfrisbeurt gebruiken en daar heeft de Zweedse modeketen nu werk van gemaakt door meteen ook het voormalige pand van Cool Cat in te palmen. Daardoor is de winkeloppervlakte uitgebreid tot 2500 vierkante meter.

Net zoals in Antwerpen en Gent is de winkel in Mechelen een ‘full concept store’ met grotere afdelingen voor dames, heren en kinderen. Tegelijk is er ook een H&M Home geopend. Uit een studie was gebleken dat er bij klanten in de Mechelse regio vraag was naar een ruimer aanbod.