Caroline Wozniacki eerste kwartfinaliste op Roland Garros

Caroline Wozniacki (WTA 12) heeft zich zondag op Roland Garros in Parijs als eerste geplaatst voor de kwartfinales van het vrouwentoernooi. De als elfde geplaatste Deense schone was bij de laatste zestien te sterk voor het Russische achtste reekshoofd Svetlana Kuznetsova (WTA 9) en haalde het na 2u01 met 6-1, 4-6 en 6-2.

Voor Wozniacki is het pas de tweede keer in haar carrière (na 2010) dat de de laatste acht van Roland Garros bereikt. In de kwartfinales botst ze op de winnares van de partij tussen de Letse Jelena Ostapenko (WTA 47) en de Australische Samantha Stosur (WTA 22). Die laatste had in de tweede ronde nog Kirsten Flipkens (WTA 87) uitgeschakeld.