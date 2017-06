Celebs Gillende meisjes in overvloed: Bieber Fever barst los op Pinkpop

Zaterdag liep de festivalweide van Pinkpop in Landgraaf vol tienermeisjes die hun idool Justin Bieber aan het werk wilden zien, maar ook oudere fans stonden op de eerste rij en hadden voor de gelegenheid een T-shirt van de Canadese ster aangetrokken. Zingen was naar verluidt niet aan Bieber besteed. De 23-jarige ‘Sorry’-zanger, die op zondag ook optreedt op het benefietconcert in Manchester, koos meestal voor playback. Dat kon de aanwezigen echter niet deren: zij schreeuwden mee met zijn grootste hits, die allemaal de revue passeerden.