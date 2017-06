Duizenden Real Madrid-fans vierden feest in Spaanse hoofdstad na historische Champions League-zege

Duizenden supporters van Real Madrid hebben tot diep in de nacht de winst van de Champions League in de Spaanse hoofdstad gevierd. Vlak na het laatste fluitsignaal van de gewonnen finale tegen Juventus (4-1) in Cardiff stroomden de wegen in het centrum van de stad vol met gelukkige fans. “Kampioenen, kampioenen”, galmde het tot vroeg in de ochtend door de straten. Noemenswaardige incidenten deden zich niet voor.

Anders dan bij de winst van 2014 en 2016 hebben de spelers zich nog niet laten zien. Het grote feest staat voor zondagavond gepland als de selectie op het stadhuis wordt ontvangen. Naar verwachting zal aanvoerder Sergio Ramos dan weer een clubsjaal om de nek van het standbeeld van koningin Cibeles hangen. Fans kunnen zondagavond ook terecht op een groot feest in stadion Bernabéu.

Vorig jaar bleven supporters tot acht uur in de ochtend wachten op Plaza de Cibeles totdat de selectie was teruggekeerd in Madrid. Real wilde het geduld van de fans dit keer niet zo lang op de proef stellen en heeft daarom alle festiviteiten naar zondagavond verschoven.

Real is dankzij deze twaalfde CL-titel de eerste ploeg uit de geschiedenis die zichzelf opvolgt als winnaar. De Koninklijke heeft in Cardiff nog een ander record gebroken. De eerste goal van Ronaldo was het vijfhonderdste CL-doelpunt voor Real. Nooit scoorde een club meer op het kampioenenbal. Ronaldo, die deze editie twaalf treffers scoorde, kroont zich tot topschutter van dit CL-seizoen.