Leo Ghielens en Jan Verbruggen zoeken medewandelaars en sponsors  om kankeronderzoek te steunen

Malle - Westmallenaars Leo Ghielens (62) en Jan Verbruggen (60) stappen samen de Dodentocht (100 kilometer) in Bornem op 11 augustus. Ze doen dat om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Sponsors en sportievelingen die het project willen steunen, zijn welkom.

Het is al voor de derde keer dat gewezen slager Leo Ghielens zulke acties onderneemt. Twee jaar geleden ging de opbrengst naar Monnikenheide en vorig jaar werd een cheque van 2616 euro overhandigd aan Feestvarken.

Mede-initiatiefnemer van toen, Marc Van Winckel, zal ditmaal niet meestappen op de Dodentocht, omdat hij zich focust op een tocht naar Comostela. “Maar hij komt wel supporteren,” zegt Leo Ghielens.

De ex-slager vond in Jan Verbruggen een nieuwe kompaan om de kar te trekken. Die neemt al voor de 31ste keer deel aan de Dodentocht, terwijl Leo Ghielens dit jaar aan zijn derde editie toe is. Het duo is al volop aan het trainen. “Eigenlijk doen we dat het hele jaar door, want we nemen geregeld deel aan wandeltochten. We zijn ook aangesloten bij WSV De Natuurvrienden in Zoersel,’ vertelt Jan Verbruggen die in Westmalle bij de meubelfabriek van de Mintjens Group werkt.

Leo Ghielens nam zopas deel aan de voetbedevaart Westmalle-Scherpenheuvel en legde heen en terug in totaal 104 kilometer af. Jan Verbruggen stapte samen met De Natuurvrienden van Zoersel naar Scherpenheuvel (56 km). “Dat zijn al goede voorbereidingen op het grote werk,” vindt laatstgenoemde, die op 16 en 17 juli als surplus deelneemt aan de Nacht van West-Vlaanderen (100 km).

Jan Verbruggen overwon prostaatkanker, maar zijn schoonbroer overleed twee jaar geleden aan buikvlieskanker ten gevolge van blootstelling aan asbest. “Om die redenen willen we het bedrag dat we inzamelen via sponsoring overmaken aan het team van dokter Filip Lardon, diensthoofd van het Centrum voor Oncologisch Onderzoek aan de Universiteit Antwerpen”, legt de wandelaar uit.

“In ons Centrum voor Oncologisch Onderzoek wordt aan specifiek en doelgericht onderzoek gedaan met de bedoeling nieuwe, selectieve en geïndividualiseerde therapieën te ontwikkelen die de kankercellen en hun metastasen meer gericht aanvallen en dus hogere genezingskansen bieden met minder neveneffecten. Daarbij baseert men zich op de genetische achtergrond van de patiënt en het genetisch profiel van de individuele tumor”, laat dokter Filip Lardon weten.

De twee Westmalse wandelaars zouden graag een groepje van rond de twintig personen uit de regio rond zich verzamelen om de Dodentocht te ondernemen én om mee naar sponsors te zoeken. “We lanceren nu al deze oproep om de mensen voldoende tijd te geven om te oefenen. Maar geen nood, een competitie wordt het niet, want ieder wandelt op eigen tempo. De neergezette tijd is niet belangrijk, wel de sportieve prestatie én natuurlijk het steunen van een goed doel.”

Wie wil steunen kan een bedrag storten op rekeningnummer BE39 7360 1680 5619.

Info: 0468.27.50.36 (Leo Ghielens) of 03.312.19.61 (Jan Verbruggen).