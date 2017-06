Gonzalez Escallon moet terrein prijsgeven in ShopRite LPGA Classic

Laura Gonzalez Escallon is na een tweede ronde van 73 slagen van een negende naar een gedeelde 26e plaats gezakt op het ShopRite LPGA Classic golftoernooi (LPGA/1.500.000 dollar) in het Amerikaanse Galloway.

De 26-jarige uit Terhulpen, die op de tweede parcourshelft van start ging, begon nochtans met een birdie op de tiende hole. Na bogeys op de holes veertien en zestien rondde ze haar eerste negen holes af met een birdie op de achttiende hole. Op de tweede hole ging Gonzalez Escallon echter in de fout wat haar een dubbele bogey kostte. Na een birdie op hole drie liep het op holes vier en vijf nogmaals mis. Op haar negende en laatste hole putte Gonzalez Escallon nog een birdie weg wat uiteindelijk resulteerde in een ronde van twee over par.

Met haar totaalscore van 140 slagen telt de nummer 200 op de wereld golfranglijst zeven slagen meer dan de Amerikaanse Paula Creamer en de Zuid-Koreaanse In-Kyung Kim die de koppositie delen.

Stand na tweede ronde:

1. Paula Creamer (VSt) 133=66-67 -9

. In-Kyung Kim (ZKo) 133=66-67

3. Moriya Jutanugarn (Tha) 135=65-70

. Jeong Eun Lee (ZKo) 135=65-70

. Anna Nordqvist (Zwe) 135=64-71

6. Jacqui Concolino (VSt) 136=70-66

. Jennifer Song (VSt) 136=65-71

8. Pernilla Lindberg (Zwe) 137=71-66

. Azahara Munoz (Spa) 137=70-67

. Bronte Law (Eng) 137=69-68

. Sandra Gal (Dui) 137=68-69

. Brooke M Henderson (Can) 137=68-69

. Jenny Shin (ZKo) 137=65-72

...

26. Laura Gonzalez Escallon (Bel) 140=67-73