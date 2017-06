Reynders: “Voorlopig geen indicatie van Belgische slachtoffers”

In de nacht van zaterdag op zondag reden drie mannen met een bestelwagen in op voetgangers op London Bridge. Nadien vielen ze op Borough Market lukraak mensen aan met messen. De drie daders zijn neergeschoten door de politie.

Bij de aanslag zijn twee Fransen gewond geraakt. Eén van hen is er erg aan toe, zo heeft de Franse president Emmanuel Macron zondagochtend meegedeeld.

Volgens de mededeling van het Elysée worden de veiligheidsmaatregelen “versterkt” om de Fransen in Londen de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan de eerste ronde van de parlementsverkiezingen. Die vinden aanstaande zondag plaats.

Ook Vlaams minister-president Geert Bourgeois heeft zondagochtend via Twitter gereageerd op de aanslag: “Onze gedachten gaan uit naar het Britse volk, hulpdiensten, slachtoffers en hun families”.

#Londonbridge #Boroughmarket On the basis of contacts with the British police, we have no indications of Belgian victims for the moment.????????