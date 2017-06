SofaForLondon: Londenaars stellen huizen open voor mensen

Na de aanslag in Londen op zaterdagnacht, trokken zij die niet getroffen waren door de terreur naar sociale media om hun medeleven te betuigen, maar ook om mensen die door de aanslag niet meer thuis zouden geraken een bed of een lift te geven.

Het is ondertussen bijna een terugkerend fenomeen: mensen die na een daad van terreur op sociale media posten op welke manier ze getroffenen kunnen en willen helpen. We zagen het onder meer na de aanslagen in Brussel, die in Parijs en in Manchester.

Londenaars boden onder de hashtag #SofaForLondon slaapplaatsen aan of gewoon een tijdelijke opvang weg van de straten, ze boden aan een Uber te bestellen voor mensen of ze zelf een lift te geven.

If anyone is stranded, I have a space in Central London, near to Borough Market / Vauxhall / London bridge you cn stay. Don't hesitate to dm — Julius Dein (@JuliusDein) June 3, 2017

Anyone stuck for a place to go in London, we have a spare room in Streatham. #Londonbridge #Vauxhall — JC Morley (@jcmorley87) June 3, 2017

If anyone caught in London Bridge incident needs place to sleep ,we have a spare room in East London #LondonBridge #sofaForLondon — Minal Jaiswal (@Minaljaiswal) June 3, 2017

me and my friends are safe and sheltered. unbelievable the responses, can't put into words how grateful — james (@Ahoy_Maloy) June 4, 2017

If anybody is still stranded in #LondonBridge area we have tea, beer and shelter just outside the police cordon. All welcome — Ben Frew (@bfrew14) June 4, 2017

If you're in #Vauxhall please be safe. Police report of an incident there. I live nearby, and any people stranded are welcome to stay here. — Jasvir Singh (@_JasvirSingh) June 3, 2017

Anyone in the #Vauxhall area who needs a place to come to, message me. We're on Kennington Lane 10 minutes up from the station — Sam Frankl (@SamFrankl) June 3, 2017