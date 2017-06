IN BEELD. Londen in greep van terreur

Londen is zaterdagavond opgeschrikt door verschillende terroristische incidenten. Een auto is ingereden op voetgangers op de London Bridge. Daarna kwamen meldingen binnen van verschillende mannen die mensen neerstaken. De politie kwam massaal ter plaatse. De Britse premier May spreekt van een ‘verschrikkelijk incident’. Er vielen minstens zes doden.