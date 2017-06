Getuigen zagen de vreselijkste dingen: “Vrouw was de keel over gesneden”

Er duiken steeds meer getuigenissen op over de vermoedelijke aanslag in Londen van zaterdagavond.

Alex Shellum zat samen met zijn vriendin en twee andere vrienden in een café onder de London Bridge toen het eerste incident zich afspeelde. “Rond 22 uur kwam een gewonde vrouw het café binnen. Ze zocht hulp”, vertelt Shellum. “Ze bloedde hevig uit haar nek. Het leek erop dat haar keel was overgesneden. Mensen probeerden het bloeden te stelpen en het café werd gesloten.”

“Buiten waren de hulpdiensten iemand aan het reanimeren. Toen moesten we van gewapende agenten weggaan.”

Shellum werd naar een restaurant vlakbij gebracht. “We moesten van de politie in de keuken wachten terwijl zij de omgeving uitkamden. Daarna werden we door gewapende agenten in looppas weggeleid.”

Een andere getuige, die net uit een café was gekomen, zag rond 22 uur een gewonde man op de grond liggen aan London Bridge. “Hij zei dat hij neergestoken was, en een man vlakbij zei ook dat iemand zijn vriend had neergestoken. Daarna zag ik drie mannen met messen een meisje neersteken, misschien wel tien of vijftien keer, terwijl ze ‘Dit is voor Allah’ riepen. Daarna staken ze nog een man neer, denk ik. Ik kon niks doen. Iedereen rende weg en schreeuwde dat ze iedereen aanvielen. Ik volgde hen naar Borough Market en daar gingen ze cafés en restaurants binnen om iedereen die ze tegenkwamen neer te steken. Ik gooide van alles naar hen, zoals flessen en glazen, en probeerde mensen te helpen.”

De daders wilden ook hem aanvallen. “Als ik was gevallen, hadden ze mij ook te grazen genomen. Ik probeerde levens te redden. Daarna heb ik een uur of twee uur gehuild.”

Foto: AP

Natalie en Ben kwamen net aan bij de ingang van de metro aan Borough Street toen ze veel mensen zagen lopen. Het koppel zag hoe iemand werd neergestoken. “Ik zag een man in het rood met een groot mes. Ik weet niet precies hoe lang, maar ik denk zo’n 10 inches (25 centimeter, red.). Hij stak een man neer. Hij stak hem een drietal keer, relatief kalm.”

“Het leek dat die man wilde tussenkomen, maar hij kon amper iets doen want hij werd koudweg neergestoken en viel neer. De aanvaller en een andere man liepen zonder boe of ba weg. Er werd met een tafel en een fles gegooid naar de persoon met het mes. Daarna hoorden we drie geweerschoten en liepen we weg.”

Ook Kumi de Costa was samen met twee vrienden in de buurt van het incident in Borough Market. “Onze taxibestuurder draaide de markt op en we kwamen zo in het midden van de schietpartij terecht. Omdat het een eenrichtingsstraat was, konden we niet draaien.”

Foto: REUTERS

“Er werden veel geschoten afgevuurd. We moesten een paar keer op de grond gaan liggen in de taxi om te schuilen. Twee mensen lagen op de grond achter de kerk terwijl twee of drie anderen over hen gebogen stonden.”

“Zo’n 50 agenten richtten hun geweren op ons.We staken onze handen in de lucht en probeerden uit de auto te geraken, waardoor ze ons wegjaagden.”

De Costa zag een gewonde man uit een restaurant komen. “Hij had een servet op zijn nek liggen, want daar stroomde bloed uit. Een andere man lag op de vloer. Ik weet niet of hij zich verschool of dat hij dood was.”