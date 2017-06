Reynders vertrekt vandaag naar New York voor eerste oceanenconferentie van VN

Brussel - Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders trekt vandaag naar New York om de eerste twee dagen van de oceanenconferentie van de Verenigde Naties bij te wonen.

Vertegenwoordigers van zo’n 150 landen gaan op de hoofdzetel van de VN van gedachten wisselen over de uitvoering van de veertiende van de zogenaamde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: het behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en maritieme hulpbronnen.

De eerste oceanenconferentie, voorgezeten door de regeringen van Zweden en de Fiji-eilanden, moet oplossingen bieden voor de verslechterende toestand van de oceanen, die te lijden hebben onder de gevolgen van klimaatverandering, overbevissing en vervuiling, met de immense drijvende vuilnisbelten van plastic als absoluut dieptepunt.

Midden februari openden de VN een online register waar overheden, internationale organisaties, niet-gouvernementele organisaties, bedrijven en universiteiten op vrijwillige basis engagementen kunnen aanmelden die het mariene milieu beschermen. Enkele dagen voor aanvang van de conferentie was de kaap van de 600 acties al gerond. Vanuit België kwamen meer dan twintig aanmeldingen binnen.

Visserij

De Belgische bijdrage zal in New York door Reynders in de verf worden gezet. Zo werkt België onder meer aan een herziening van het Marien Ruimtelijk Plan, aan duurzame visserijmaatregelen, een actieplan tegen zwerfvuil in de zee en aan maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het ballastwater van schepen beter wordt gecontroleerd.Met vertegenwoordigers van de eilandengroep Tonga zal de buitenlandminister ook een vergadering leiden over spooknetten. Dat zijn verloren of achtergelaten visnetten die in de zee ronddrijven en een gevaar vormen voor het leven in zee.