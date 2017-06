Trump reageert op vermoedelijke terreuraanslagen in Londen

Amerikaans president Donald Trump heeft op Twitter gereageerd op de incidenten in Londen, waarbij verschillende doden zijn gevallen.

“We moeten slim, waakzaam en hard zijn. We hebben de rechtbanken nodig om on ons onze rechten terug te geven. We hebben het inreisverbod nodig als een extra veiligheidsniveau”, klonk het in een eerste tweet.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 juni 2017

In een tweede tweet biedt de president zijn hulp aan. “Wat de Verenigde Staten ook kunnen doen om Londen en het Verenigd Koninkrijk te helpen, we zullen er zijn. WE STAAN AAN JULLIE ZIJDE. GOD ZEGENE JULLIE.”