Asielzoeker brengt kind om in Duits asielcentrum en wordt gedood door politie

In de buurt van Regensburg, in de Duitse deelstaat Beieren, heeft een asielzoeker uit Afghanistan een vijfjarige Russische jongen gedood, alvorens zelf door de politie te worden neergeschoten. Dat bevestigt de politie, nadat plaatselijke media over het voorval hadden geschreven. De juiste omstandigheden van het incident zijn nog niet bekend.

Volgens de plaatselijke krant Mittelbayerische Zeitung werd de politie rond 17.00 uur opgeroepen voor een “onduidelijke bedreigende situatie door het gebruik van wapens”. Toen de politie ter plaatse kwam, stelde ze volgens de krant vast dat de 41-jarige Afghaan op de eerste verdieping van het asielcentrum van Arnschwang een 47-jarige Russische vrouw en haar twee kinderen had gegijzeld.

De vijfjarige zoon was op dat moment al gewond en de man viel ook de vrouw en haar zesjarige zoon aan. Daarop opende de politie het vuur, waarbij de man om het leven kwam. De vijfjarige jongen overleed eveneens aan zijn verwondingen. De Russische vrouw raakte zwaargewond, de zesjarige jongen is in shock. Ook verschillende andere aanwezigen in het asielcentrum, waaronder een politieagent, werden behandeld voor symptomen van shock.

Zowel de Afghaan als de Russische familie waren bewoners van het asielcentrum. De juiste omstandigheden van het incident en het motief van de dader zijn nog niet bekend.

De bewoners van het asielcentrum werden zaterdagavond ondergebracht op een andere locatie.

De burgemeester van Arnheim is geschokt door het voorval. Tot nu toe waren er geen grote problemen geweest in het asielcentrum, zei hij aan de Mittelbayerische Zeitung.