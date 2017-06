Chauffeur ziet niet dat vrouw gekneld zit tussen deur: Slachtoffer meters meegesleurd door bus

Sint-Niklaas - Een 68-jarige vrouw uit Sint-Niklaas is donderdag enkele meters meegesleurd door een bus van De Lijn op de Grote Markt. De chauffeur zag niet dat de arm van de dame gekneld zat tussen de deur. Het slachtoffer liep een verbrijzelde heup op.

Het ongeval gebeurde iets na 8.30u ter hoogte van de bushaltes aan de Grote Markt. Een chauffeur van De Lijn, die in de richting van de Parklaan reed, kwam toe aan de stopplaats en wou alle passagiers laten in- en uitstappen. Net op dat moment kwam er ook een brandweerwagen met sirene de busbaan opgereden. De buschauffeur waarschuwde de inzittenden dat ze stil moesten blijven staan zodat hij de bus kon verplaatsen. Daarop sloot hij de deuren en reed tien meter verder. Pas daarna werd de man er door een passagier op attent gemaakt dat er een vrouw naast de bus gevallen was. Het bleek om de 68-jarige Georgette Van Goethem uit Sint-Niklaas te gaan. De dame was met haar arm tussen de deuren gekneld geraakt en meegesleurd.

“Mijn moeder heeft een zware chemokuur moeten volgen omdat ze aan longkanker lijdt, en is daarom niet meer zo goed ter been”, vertelt haar dochter Kathleen Van Raemdonck. “Door de ziekte heeft ze ook geen stem meer. Toen ze aan de halte op de Grote Markt uit de bus stapte, hield ze zich nog even vast aan een stang in de bus. Op dat moment stond ze al met haar beide voeten op het perron. Toen de buschauffeur de deuren sloot, is ze met haar arm vast komen te zitten.”

Half jaar revalideren

Georgette Van Goethem werd meteen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat zowel haar heup als haar dijbeen verbrijzeld waren. “Er was voor het ongeval een plan om een nieuwe heup te laten plaatsen bij mijn moeder. Door haar val is dat nu niet meer mogelijk. Er wacht haar een lange revalidatie van drie tot zes maanden.”

De bestuurder van de bus verklaarde dat hij het ongeval zelf niet heeft zien gebeuren, omdat zijn bus op dat moment afgeladen vol zat. Mogelijk heeft hij door de drukte het slachtoffer niet opgemerkt.