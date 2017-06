“Trump kan evengoed in typemachines investeren”

De Amerikaanse president Donald Trump heeft beslist dat de Verenigde Staten uit het klimaatakkoord van Parijs stappen. Hij doet dus niet mee met het beperken van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 graden. Trump krijgt in eigen land veel kritiek op zijn beslissing. Of hij met zijn uitstap Amerikaanse jobs zal redden, zoals hij hoopt, is zeer twijfelachtig. Hij maakt het vooral buitenlandse bedrijven, ook Antwerpse, knap lastig om zaken te doen met zijn land.

“De beslissing van Trump om uit het klimaatakkoord te stappen is even slim als vandaag investeren in typemachines”, zegt klimaatexpert Serge de Gheldere. Die uitspraak geeft meteen aan hoe dom de beslissing ...