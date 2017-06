Het onvermijdelijke gaat gebeuren: gigantische ijsplaat scheurt af van Antarctica

Een gigantische ijsplaat staat op het punt om van Antarctica af te scheuren. De voorbije dagen is een al bestaande scheur in die ijsplaat namelijk nog groter geworden.

De scheur in de Larsen C-plaat was er al een hele tijd. Maar begin dit jaar was de scheur groter geworden. En dat is de voorbije maanden alleen nog maar verergerd. Meer nog: de voorbije zes dagen is de scheur zelfs 17 kilometer groter geworden. Intussen zou de scheur zo’n 200 kilometer lang zijn. Ter vergelijking: in januari van dit jaar was die nog 80 kilometer lang.

Volgens wetenschappers is het slechts een kwestie van tijd vooraleer de ijsplaat volledig afscheurt. Als dat gebeurt, wordt de ijsplaat, met 5.000 km², een van de grootste ijsbergen ooit. Scheurt het gedeelte af van de plaat, dan verliest de Larsen C-plaat meer dan 10 procent van zijn oppervlakte.

Bovendien heeft dit ook gevolgen voor de zeespiegel. Die zou met ongeveer 10 centimeter stijgen als het ijs dat de Larcen C-plaat op z’n plaats houdt, in zee terechtkomt.

Of de opwarming van de aarde de oorzaak is van de scheur, is niet duidelijk. Wel heeft de klimaatverandering het groter worden van de scheur wellicht versneld.