Haar kat wist als eerste dat ze zwanger was en maakte zich zoveel zorgen dat hij er ziek van werd

Deze Amerikaanse kater zou een lucratieve praktijk als gynaecoloog kunnen uitbouwen, als hij niet ziek zou worden van de stress telkens iemand zwanger is. Zeus de kat wist als eerste dat zijn baasje een kindje verwachtte en hield haar daarom constant in de gaten, maar dat leverde hem zoveel stress op hij kale plekken kreeg. Na de geboorte van de baby kwam alles gelukkig op z’n pootjes terecht en nu begint de vacht van het beest langzaam maar zeker terug te groeien.

De Amerikaanse Julie Paccamonti merkte in augustus vorig jaar dat haar kat Zeus wel erg aanhankelijk was geworden. De zwarte kater verloor zijn baasje geen minuut uit het oog en profiteerde van elk moment om haar aan te raken. “Hij zat in het douchegordijn terwijl ik douchte”, vertelde Julie aan de Amerikaanse televisiezender KCCI. “Het leek zelfs alsof het niet was toegestaan dat ik alleen in een ruimte vertoefde.”

De vrouw ging ten einde raad naar een dierenarts, maar die kon niets opmerkelijks aan de kat ontdekken. Toen hij al lachend vroeg of Julie misschien zwanger was, antwoordde ze vol vertrouwen “natuurlijk niet”, maar ze had het mis. Een zwangerschapstest onthulde dat de dierenarts het bij het rechte eind had en dat Zeus aanvoelde dat Julie een baby verwachtte.

Kale plekken door stress

De dierenarts vermoedde dat de kat reageerde op de hormonale veranderingen in het lichaam van Julie, waardoor de komende negen maanden een heuse uitdaging werden voor de zwangere dame. “Je hebt het sowieso altijd warm als je zwanger bent en dan heb je deze kat die constant vlakbij is. Het was enorm lastig om te slapen.”

Maar ook Zeus leed onder de zwangerschap van zijn baasje. Hij had zoveel stress dat hij zichzelf teveel waste waardoor hij plukken vacht verloor en een akelige zweer kreeg die met antibiotica moest worden behandeld.

Na de geboorte van de dochter van Julie werd alles terug normaal en had Zeus geen interesse meer in zijn baasje. “Hij komt niet meer op mijn schoot zitten en hij slaapt ook niet meer bij mij”, verklaarde een opgeluchte Julie. Mist ze de onverdeelde aandacht van haar kat? “Helemaal niet!”.