België is rode lantaarn in Rugby Sevens Moskou

De Belgische Rugby Sevens-mannenploeg heeft zaterdag op de eerste manche van de Grand Prix Series in Moskou één zege geboekt en twee nederlagen geslikt.

De Belgen verloren met 19-10 van Engeland en gingen vervolgens met 40-0 onderuit tegen Frankrijk. In de slotwedstrijd was België met 21-19 te sterk voor Portugal. Die zege kon niet verhinderen dat de Belgen op de laatste plaats eindigden in poule C. België telt net als Engeland, derde, zeven punten. Portugal werd met acht punten groepswinnaar, voor Frankrijk (8 ptn).

Enkel de top twee en de beste twee derdes van de drie poules plaatsen zich voor de kwartfinales. De Belgen spelen zondag nog wedstrijden voor de plaatsen 9 tot 12.