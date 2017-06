Rapper zwaait met bankbiljetten tijdens Facebook Live-uitzending maar kijkt plots in de loop van een geweer

Een Amerikaanse twintiger werd afgelopen donderdag in de boeien geslagen nadat hij het niet kon laten om op te scheppen met zijn rijkdom via Facebook Live. De aspirerende rapper stond net voor de camera te pronken met een dik pak bankbriefjes toen hij het plots op een lopen zette omdat de politie binnenviel. De man werd in het verleden al een paar keer veroordeeld tot een celstraf en zit voorlopig opnieuw achter de tralies.

De 22-jarige Breon Hollings uit Jacksonville in de Amerikaanse staat Florida heeft de ambitie om rapper te worden en filmt en fotografeert zichzelf regelmatig met wapens en stapels geld. Afgelopen donderdag hield hij een Facebook Live-sessie waarin hij opnieuw opschepte met zijn rijkdom terwijl hij stond te zwaaien met een pak bankbiljetten.

Op de opmerkelijke beelden is te zien hoe de halfnaakte man abrupt zijn live-uitzending beëindigd en de kamer uitrent eens hij een politieagent hoort schreeuwen aan zijn voordeur. Terwijl de camera blijft lopen, probeert de twintiger te vluchten, maar even later vliegt de deur open en stormen enkele zwaarbewapende agenten de kamer in.

Volgens de Amerikaanse media was de arrestatie niet het gevolg van de Facebook Live-uitzending en was de lokale politie al een tijdje van plan om Hollings een bezoekje te brengen. Tijdens de huiszoeking vonden ze een revolver en kogels, verschillende soorten drugs en materiaal om synthetische drugs te vervaardigen.

Hollings werd in het verleden al een paar keer veroordeeld voor drugs- en andere criminele feiten en zit momenteel achter slot en grendel in afwachting van zijn proces. Het zal alvast nog een tijdje duren tot zijn fans hem nog eens met bankbiljetten zien zwaaien op zijn Facebook-pagina.