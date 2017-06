Ann is weduwe met drie kinderen: “De eerste weken wilde ik niet meer naar mijn huis”

Leest - Drie jaar geleden viel het leven stil voor Ann Peeters (45) uit Leest (Mechelen). Van het ene moment op het andere verloor ze haar man Michel Van Der Krieken (47). Hij stierf aan een hartfalen. Sindsdien staat de jonge weduwe er alleen voor met haar drie opgroeiende kinderen Flore (7), Lander (11) en Mirte (14). Met een vereniging wil ze lotgenoten graag samenbrengen.

In mei 2014 nam het leven van Ann en haar gezin plots een drastische wending. Zeven uur en zes stond er op het scherm van haar telefoon. Tot in de details staat dat moment in haar geheugen gegrift. Voor ...