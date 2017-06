Zelfs als je geen ticket hebt, kan je het benefietconcert van Ariana Grande vanavond live volgen

Goed nieuws voor de fans van Ariana Grande die niet naar haar benefietconcert in Manchester konden gaan vanavond. Volgens het Amerikaanse magazine Variety zou haar concert zowel op Facebook als op Twitter live te volgen zijn.

Na de verschrikkelijke aanslag in Manchester op 22 mei, keert popster Ariana Grande vandaag naar de stad terug voor een benefietconcert waarvan de opbrengst gaat naar de slachtoffers en hun families. Een indrukwekkende lijst van sterren zal de zangeres op het podium bijstaan vanavond, en je zal er naar alle waarschijnlijkheid niets van moeten missen.

Justin Bieber, Coldplay, Miley Cyrus, Katy Perry, Pharrel Williams, Take That, voormalige One Directioner Niall Horan en Usher zouden naar verluidt allemaal bevestigd hebben vanavond mee op te

Bloemen en kaarsjes ter nagedachtenis van de slachtoffers van de aanslag. Foto: AFP

treden in Manchester. De tickets voor het concert vlogen de deur uit en werden al snel aan woekerprijzen doorverkocht op tweedehandssites.

Maar niet getreurd als je geen ticket te pakken kreeg of de reis naar Manchester niet wilde maken. Het volledige concert zou volgens Variety live uitgezonden worden op de Facebook-pagina van Ariana Grande en op Twitter. Ook het officiële YouTube-kanaal van de zangeres doet mee, al zal je daar enkel haar eigen performance live kunnen volgen, zo bevestigden bronnen aan het magazine.

Het is niet hetzelfde als er in levenden lijve aanwezig zijn, maar voor de Belgische fans die Ariana’s concert in het Sportpaleis afgelast zagen worden, kan het misschien toch een kleine troost zijn. Het concert “One Love Manchester” gaat vanavond om 21.00 uur onze tijd van start.