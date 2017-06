Leander Dendoncker: “Ik ben klaar voor stap hogerop”

Leander Dendoncker beslist na de wedstrijd in Estland (9 juni) over de volgende stap in zijn carrière. Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck wil de middenvelder houden en heeft een prijs van 30 miljoen euro op zijn hoofd gekleefd. Maar Dendoncker wil voorrang geven aan zijn eigen carrière.

“Ik heb nog niet met Herman Van Holsbeeck gepraat”, zegt Dendoncker. “Als hij een prijs op mijn hoofd wil plakken, kan ik daar niet veel aan veranderen. Ik begrijp dat hij wil dat hij blijft en ik begrijp dat de supporters willen dat ik blijf. Maar het gaat uiteindelijk om mijn carrière. Ik moet een beslissing nemen die het beste is voor zijn carrière.”

Een Engelse tv-ploeg van Sky interviewde de West-Vlaming in het Engels. Wordt hij straks de hoofdrolspeler van een transfersoap over het Kanaal? “Eerlijk? Ik weet nog niet wat er op de tafel ligt. Ik laat mijn zaakwaarnemer werken en probeer me nu te concentreren op de wedstrijden van de nationale ploeg. Ik heb altijd gezegd dat ik een beslissing zou maken na het seizoen. En de twee wedstrijden met België behoren nog tot dat seizoen.”

Maandag krijgt Dendoncker vermoedelijk speelminuten van bondscoach Roberto Martinez. Kan het komende WK de Anderlecht-youngster inspireren om nog een jaar te blijven en speelminuten op te doen? “Nee, dat WK speelt niet mee in mijn keuze”, klinkt het gedecideerd. “Ik denk alleen aan mijn eigen carrière en ontwikkeling. Ik voel me klaar voor een stap hogerop.”