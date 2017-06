Dashcam van politie filmt hoe burger sneller ingrijpt dan zij zelf

Deze bestuurder uit Dixon in Illinois in de Verenigde Staten mag van geluk spreken. Hij kreeg een toeval en kon de auto niet meer onder controle houden. Zijn wagen bleef verder bollen, al raakte die als bij wonder geen andere voertuigen. Hij werd uiteindelijk gestopt door een moedige getuige die met een snoeksprong door het raam de wagen kon doen stoppen.

De politie had meteen door dat er iets niet klopte, een blauwe wagen reed erg traag door het rode licht, half op het verkeerde rijvak. Gelukkig zonder ongelukken raakte de wagen aan de overkant, waar een tegenligger zijn wagen wel in veiligheid moest brengen door achteruit te rijden. Het was die chauffeur, Randy Tomkins, die al snel doorhad wat gebeurde, uit zijn auto sprong en een spurtje trok naar de wagen met de zieke bestuurder. Daar sprong hij met een snoekduik door het open raam om zo via de handrem de wagen te doen stoppen.

Alles werd gefilmd door de dashcam van de politie van Dixon, die toevallig voorbijreden. De politiemannen huldigen Randy voor zijn moed en inzet voor een onbekende. Die werd trouwens meteen naar het ziekenhuis gebracht.