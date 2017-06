Vijf Belgen in Spanje opgepakt voor gedwongen prostitutie en mensenhandel, hoofdverdachte is 72

Zeven mensen onder wie vijf Belgen zijn in de buurt van het Spaanse Tarragona opgepakt voor gedwongen prostitutie en mensenhandel. Dat staat zaterdag te lezen in een lokale Spaanse krant. Vijf slachtoffers van seksuele uitbuiting, die waren opgesloten door de daders, zijn door de politie vrijgelaten.

De bende van zeven die door de Spaanse politie is ontmanteld, was actief in de gedwongen prostitutie en in het witwassen van geld. Volgens de Spaanse politie was bij de witwasoperatie een bedrag van 2,1 miljoen euro gemoeid.

De hoofdverdachte is een 72-jarige Belg die in het verleden al tweemaal was opgepakt door de politie. Hij wordt nu vervolgd voor seksueel misbruik en mensenhandel met het oog op seksuele uitbuiting die verbonden is aan prostitutie. Vier andere Belgen, onder wie twee mannen en twee vrouwen van allemaal rond de 50 jaar, zijn ook opgepakt en worden beschuldigd van witwassing en georganiseerde misdaden verbonden aan prostitutie.

Naast de vijf Belgen zijn ook twee Spanjaarden van respectievelijk 20 en 46 jaar opgepakt.

De vijf slachtoffers hadden verschillende nationaliteiten. Een Colombiaanse vrouw en drie Roemeense vrouwen werden gedwongen tot prostitutie en een Nigeriaanse vrouw werd het slachtoffer van seksueel misbruik.