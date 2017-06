Zingende werfleiders op gigantische affiche aan Teniersplaats zijn geen acteurs

Antwerpen - Op de Tenierplaats hangt momenteel een gigantische affiche om de werken op het Operaplein aan te kondigen die maandag starten. Twee van de figuranten op deze affiche zijn geen acteurs. Het gaat om Marc en Kris, echte werfleiders op de werf van de eeuw schrijft Het Laatste Nieuws.

Als hoofdwerfleider en werfleider hebben Kris Van Meenen en Marc Impens een zeer uitgebreid takenpakket op de werf van het Operaplein.

Marc poseert met zijn werkhelm en fluohesje en twee acteurs op het rechterdeel van de affiche aan de kant van de Leien, met drilboren waarop partituren bevestigd zijn. Kris (met witte helm) ‘zingt’ mee op het linkerdeel van de affiche, aan de kant van de Teniersplaats.

Intussen zijn de twee werfleiders zo’n beetje uitgegroeid tot het gezicht van de werf. “We werden zelfs al herkend door een Nederlander in café René hier tegenover: ‘hé dat ben jij toch daarboven?’”, reageert Kris in Het Laatste Nieuws. “Gelukkig zijn we als werfleiders multi-inzetbaar”, zegt Marc. “Want we hebben voor die fotoshoot toch twee uur moeten poseren, er kwam zelfs een regisseur en een schminker aan te pas!”