Ranst - De Natuurpunt werkgroep gidsen organiseren in het Ranstse Zevenbergenbos een uitstap op zondag 11 juni vanaf 9u.

Het gedeelte van het bos dat normaal gezien niet toegankelijk is, kan u begeleid bezoeken. De tocht duurt ongeveer 3 uur. De wandelaars verzamelen om 9u aan de Drogenhofschuur in de Schawijkstraat 105. De deelnemers proberen meer te doorgronden van de natuur. Deelnemen is gratis.

Een verrekijker, laarzen of stapschoenen kunnen nuttige attributen zijn.

http://www.natuurpuntzevenbergenbos.co.nf