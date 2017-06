Maatje meer? Plus-sizemodel zegt welke stuks onmisbaar zijn in je kleerkast

Het Amerikaanse plus-sizemodel Ashley Graham weet als geen ander dat het hard zoeken is naar de juiste kledingstukken voor een iets voller figuur, maar met enkele items zit je altijd goed . Ze tipt haar favorieten aan People Now, waarvoor je ook gerust plaats mag vrijmaken in je garderobe.

Ashely, die al de cover sierde van Sports Illustrated en Vogue, blaakt van het zelfvertrouwen en dat komt naar eigen zeggen omdat ze zich altijd goed voelt in haar vel én haar outfits. De brunette vindt een zwarte skinny jeans met een hoge taille onmisbaar. Combineer met een wit T-shirt, al dan niet met print, en stop in de broek. Werk af met een eenvoudig leren jasje in zwart.

Een bericht gedeeld door A S H L E Y G R A H A M (@theashleygraham) op 5 Mei 2017 om 4:51 PDT

Volgens het model is dit een look die altijd werkt en bovendien is hij multifunctioneel. Je kan hem naar believen customizen. Draag er bijvoorbeeld een opvallende ketting bij. Met sneakers wordt de look sportief, met pumps meer rock-’n-roll.