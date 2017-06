In deze school kan u op zondag 11 juni terecht voor pannenkoeken. Foto: Sylvain Liekens

Ranst - In de gemeentelijke lagere school De Knipoog, Schoolstraat 17 kan u op zondag 11 juni tussen 14 en 18u terecht voor lekkere pannenkoeken.

Samana- Ziekenzorg nodigt iedereen uit . De pannenkoeken voor de kinderen komen met een kleine verrassing en naast de traditionele siroop of suiker kan u ook opteren voor pannenkoeken met vers fruit en ijs. In de ‘altijdprijs tombola’ zijn mooie prijzen te winnen. In de vorige drie edities mochten de organisatoren zo’n vierhonderd eters verwelkomen.