In ruil voor engagement kunnen middenklassers huis huren in Oud Oefenplein

Mechelen - Woonpunt Mechelen start met een proefproject waarbij startende gezinnen of alleenstaanden met een sterk sociaal profiel naar de wijk Oud Oefenplein worden gehaald om ze te versterken.

“Onze burgemeester verwees er al naar in zijn laatste boek, een goede sociale mix is cruciaal voor een gezonde en leefbare samenleving”, zegt voorzitter Alexander Vandersmissen (Open Vld). Alleen is die sociale situatie in de wijk wat scheefgetrokken. Zo hebben heel wat bewoners er geen job en leven ze van een uitkering. Met de realisatie van koopwoningen is een eerste stap gezet. “Ook het Sociaal Huis investeert in het Oud Oefenplein met vernieuwende projecten rond onderwijs en werkgelegenheid. Er zijn ook de jongerenwerkingen van J@M en Salaam die sterk werk leveren”, geeft Vandersmissen aan.

Maar al die inspanningen zijn nog niet voldoende om het sociale weefsel in de wijk sterk genoeg te maken. Daarom start de sociale huisvestingsmaatschappij dit najaar met een voor Vlaanderen uniek project: middenklassers aanspreken om op het Oud Oefenplein te wonen. “Mensen die overdag werken, maar die daarnaast door hun activiteiten en hun aanwezigheid in de wijk voor kracht, stimulansen en dynamiek kunnen zorgen om sociaal weefsel op te bouwen, straten, buurten en mensen te versterken en armoede te overstijgen”, legt Alexander Vandersmissen uit.

"Lagere huurprijs dan maximale huurwaarde"

Daarvoor zullen de nieuwe geëngageerde bewoners samenwerken met de professionele hulp van opbouwwerk en met de medewerkers van het Sociaal Huis Mechelen. In ruil voor een huurprijs die lager is dan de maximale markthuurwaarde moeten de nieuwe bewoners zich dan zeer actief engageren voor de wijk. “Artikel 55 van het sociaal huurbesluit laat ons toe om een beperkt aantal woningen te verhuren buiten het sociaal stelsel. Tenminste als het gaat om personen met een ondersteunende functie die de leefbaarheid en de sociale veiligheid kan bevorderen”, vertelt Vandersmissen.

Concreet denkt de voorzitter van Woonpunt aan het organiseren van buurtactiviteiten, huiswerkbegeleiding, het helpen en begeleiden van buren en ander vrijwilligerswerk. Maar bijvoorbeeld ook aan het geven van ondersteuning bij projecten van samenlevingsopbouw, een signaalfunctie naar de stad en aan het leren van Nederlands aan anderstaligen. In een eerste fase wil de sociale huisvestingsmaatschappij zo een vijftal woningen ter beschikking stellen, om het aantal systematisch uit te breiden tot tien.

Hoogstens drie tot vijf jaar

Na een selectieprocedure kunnen de gezinnen die zich engageren dan hoogstens drie tot vijf jaar een woning huren. Contractueel wordt ook vastgelegd dat de samen werking elk jaar wordt geëvalueerd. “Indien het project een succes blijkt, breiden we het graag uit naar andere wijken in de stad. Met dit proefproject willen we op een innovatieve en vernieuwende manier inzetten op het versterken van mensen, straten, buurten en wijken. We willen bereiken dat mensen zich meegetrokken voelen in een positieve spiraal”, zegt Alexander Vandersmissen nog.