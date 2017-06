Jurylid talentshow zorgt massa klachten van kijkers door gewaagde outfits

In Vlaanderen keken we wel eens vreemd op door de outfits van Josje Huisman tijdens The Voice Kids, maar in Groot-Brittannië kunnen ze allesbehalve lachen met extravagante klederdracht. Zo veroorzaakte Britain’s Got Talent-jurylid Amanda Holden (46) deze week een rel met enkele gewaagde jurken.

Holden staat bekend om haar gewaagde outfits en kreeg daarvoor, samen met haar collega Alesha Dixon, tijdens Britain’s Got Talent 2016 negentien klachten aan haar lange benen. Dit seizoen zorgt de ravissante Britse alweer voor een rel met enkele onthullende jurken.

Tijdens de uitzending van donderdag trok ze alle aandacht naar zich toe door een groene jurk met een wel heel diepe decolleté te dragen. Het resultaat: 216 klachten bij Ofcom, de ombudsdienst van de Britse televisie. Zelfs presentator Ant McPartlin wist even niet waar hij het had toen hij de juryleden aankondigde: “Oh, kijk wat Amanda draagt...”

Thank you to Team Mandy for my favourite hair and makeup look so far ???? @MKardashian @karindarnell @ANGIESMITHSTYLE pic.twitter.com/VjD3Q7FeyZ — Amanda Holden (@AmandaHolden) 1 juni 2017

Arrested! ????@bgt Een bericht gedeeld door Amanda Holden (@noholdenback) op 1 Jun 2017 om 3:25 PDT

amanda holden has put her dress on back to front #BritainsGotTalent pic.twitter.com/0NRXoYQVMv — Danny smith (@doglab) 1 juni 2017

#Amandaholden wtf are you wearing? Put a vest on! pic.twitter.com/d58j1NPS17 — Joanne Surman (@Mellerjo) 1 juni 2017

#BGT #amandaholden needs to dress more appropiate for a family show and cover your saggy saddle bags up. pic.twitter.com/HaGY2MbFOe — grainge (@grainge) 1 juni 2017

A family show, kids watch. Tell Amanda Holden to dress better and not look like she's walking the streets later. #BritainsGotTalent — Linzi Osburn (@L_Osburn) 1 juni 2017

Why has Amanda Holden got her tits hanging out on a kids show ? #BritainsGotTalent — EddieMackintosh (@LionofGlencoe) 31 mei 2017

Totally inappropriate dress for a family show Amanda Holden #BGT Just because you can doesn't mean you should! #havesomeclass — Rach ann (@RachWasblonde) 1 juni 2017

Vrijdag was het opnieuw van dat, ondanks de felle kritiek. Holden hield het deze keer net iets braver, maar haar paarse jurk liet toch opnieuw weinig aan de verbeelding over. Alle negatieve reacties kunnen haar dan ook weinig schelen. “Als mensen niet klagen, doe ik mijn werk niet goed”, vertelde ze in de aanloop naar de liveshows. “Laten we ook iets doen voor de papa’s... én Ofcom! Deze jurken zijn nog nooit gedragen, dat is het belangrijkste voor mij. En ze zijn zeer vrouwelijk.”

What's the big deal with @AmandaHolden 's dress on @BGT ? @SimonCowell has been wearing low-cut tops that show off his moobs for years. — David Walliams (@davidwalliams) 2 juni 2017