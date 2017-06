Pataboem brengt gevarieerd aanbod aan muziek naar Groot Begijnhof

Eén van de best verborgen muzikale pareltjes van Vlaanderen is Zsa Zsa Zsu. Foto: rr

Mechelen - Het anders al zo gezellige Groot Begijnhof in Mechelen krijgt er op zondag 4 juni met ‘Pataboem’ nog een extra dimensie bij. Tussen 16 en 23 uur spelen verschillende bands en artiesten in de straten en op de pleintjes van het historische begijnhof.

Dit kleinschalige en gratis muziekfestival is een organisatie van de Buurtwerking Groot Begijnhof. De organisatoren hebben alvast voor een gevarieerd muzikaal aanbod gezorgd met onder meer Fanfakids, Jaune Toujours, Nomad Swing en Zsa Zsa Zsu. Alle ingrediënten zijn aanwezig om op Pinksterdag voor een hoop extra gezelligheid te zorgen in deze authentieke buurt.

Ook lokaal talent wordt niet vergeten. Zo speelt Sjarabang in samenwerking met theater De Moedertaal, de Shakespeare-klassieker De getemde feeks. Sjarabang heeft zijn thuisbasis in het Groot Begijnhof. Deze vzw wil kunst- en cultuurparticipatie bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking. De getemde feeks werd uitgewerkt tot een dynamische wagenspel waar weinig woorden voor nodig zijn, maar waarin beweging een grote rol speelt.

Lokale held Niels

Nog zo’n lokale held is Niels Geerts. Hij is gepassioneerd door muziek. Maar deze charmante en innemende Mechelse muzikant is vooral bekend omwille van zijn hartverwarmende optredens. Niels & Friends spelen instrumentale nummers die hij voor een groot stuk zelf schreef. En zijn ‘Friends’ zijn niet de eersten de besten. Het zijn stuk voor stuk professionele muzikanten.

Ook uit Mechelen komt Rollmops. Zij brengen een zeer aanstekelijke vorm van rock ‘n’ roll. Die doet een beetje denken aan fifties rockabilly. Maar ze passeren met hun nummers even goed langs boogie-woogie, blues, swing en ska. Frontvrouw Lisa Diamant zal er voor zorgen dat je een onweerstaanbare drang tot dansen krijgt.

