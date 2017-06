50ste lid voor Vremdsche Cyclisten

Boechout - Fietsvereniging 'Vremsche Cyclisten' verwelkomde deze week haar 50ste lid. "Het sportieve is belangrijk, maar goed lachen nog net iets belangrijker", vindt Frank Bell van de Vremdsche Cyclisten.

"We vertrekken iedere zondag om 9u aan café De Pelikaan en malen dan onze kilometers. We hebben een rit van 60 en een van 100 kilometer. Bedoeling is om rond 12u terug te zijn en dan samen een pint te drinken. Het staat iedereen vrij te kiezen aan welke rit hij of zij deelneemt."

De club telt ook 4 vrouwen. "Iedere week schrijven we 1 of 2 nieuwe leden in." In Vremde zijn er inmiddels 3 fietsclubs. "Uniek", besluit Bell.