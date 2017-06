Nieuwe metrotunnel onder de Leien officieel geopend

Luchtbal-Rozemaai / Antwerpen - Vandaag worden de nieuwe metrotunnel onder de Leien en de tramverlenging van lijn 6 naar de noordelijke wijk Luchtbal officieel ingehuldigd. Om 10u is de eerste officiële tramrit vertrokken in het bijzin van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts en Antwerps schepen voor mobiliteit Koen Kennis.

De grootste aanpassing van het Antwerpse tramnet is de aansluiting van de metrokoker onder de Leien op de Reuzenpijp (onder de Turnhoutsebaan). Vanaf 3 juni hebben tramlijnen 8 en 10 niet meer hun eindhalte in premetrostation Astrid, maar rijden ze door naar de zuidrand van de stad. Beide tramlijnen gaan ondergronds via de tramtunnel op de Herentalsebaan in Deurne en verschijnen weer bovengronds ter hoogte van de Maria Theresialei. Dankzij de tunnel hebben ze geen last van de bovengrondse verkeersdrukte. De eerste halte na premetrostation Astrid is ‘stadspark’.

Tram 8 spoort verder over de Leien naar de Bolivarplaats en krijgt zijn terminus aan het nieuwe knooppunt Zuid. Tram 10 rijdt via de Leien, Brederodestraat en knooppunt Zuid naar P+R Schoonselhof in Hoboken. Op deze tramlijnen zet De Lijn 30-metertrams in, goed voor 150 tot 175 plaatsen per tramstel.

Opnieuw tram naar Luchtbal

Voor het eerst sinds de boerentram krijgt de noordelijke wijk Luchtbal opnieuw een tram. Tram 6 verbindt voortaan Olympiade met de Park and Ride (P+R) op de Noorderlaan, net voorbij de Havanastraat. Vanop de P+R vlakbij de E19 en A12 zorgt tram 6 voor een vlotte verbinding met het stadscentrum. De trams rijden samen met de bussen vanuit Ekeren over de nieuwe tram-busbaan aan de zijkant van de Noorderlaan.

De verlenging van tram 6 tot Luchtbal is goed voor 4 nieuwe haltes: Kinepolis, Luchtbal Kerk, Dublin en P+R Luchtbal. De Lijn zet op dit traject vooral Hermelijntrams in.