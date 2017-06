Onrust om breekinstallatie: tientallen bezwaarschriften ingediend

Malle - Bewoners van de Sint-Laurentiuslaan en de Salphensebaan in Oostmalle zijn ongerust omdat er mogelijk tijdelijk een breekinstallatie in hun omgeving wordt geïnstalleerd voor het malen van beton. De beslissing ligt bij de Vlaamse overheid.

Aquafin wil een riool (persleiding) aanleggen die loopt van Schepersdijk (Westmalle) via de industriezone, De Schaaf en het Domein de Renesse naar de waterzuiveringsinstallatie aan de Salphensebaan (Oostmalle). Dat is een immens project waarbij bestaande wegen moeten worden afgebroken en opnieuw moeten worden aangelegd.

De installatie zou worden geplaatst op een stuk landbouwgrond vlak bij de Salphensebaan, vlak bij de aanpalende natuurgebieden van het landbouwgehucht Salphen en het ‘s-Herenbos. Buurtbewoners tekenden al protest aan, omdat ze vrezen voor overlast door vrachtwagens die op en af rijden, lawaai- en geurhinder. Ze stellen als alternatief een locatie in het industrieterrein voor.

Deze situatie werd op de gemeenteraad aangekaart door de oppositiepartijen sp.a/Groen+ en CD&V. Ze meldden dat de buurtbewoners tal van bezwaarschriften hadden ingediend. Milieuschepen Paul van Ham (N-VA) antwoordde dat die bezwaarschriften zullen worden overgemaakt aan de Vlaamse overheid, want die instantie is uiteindelijk bevoegd voor het afleveren van een vergunning.

Burgemeester Harry Hendrickx (DBM) voegde eraan toe dat aan Aquafin zal worden gevraagd om een bewonersvergadering te organiseren, waarbij zowel het project van de persleiding als dat van de breekinstallatie moet worden uitgelegd.

Raadslid Thierry van der Straten Waillet (CD&V) vroeg zich af of de grond waarop de tijdelijke breekinstallatie zou komen er daarna zal uitzien. “Die moet terug in zijn oorspronkelijke staat worden hersteld. Maar nogmaals, we weten zelf niet goed wat er allemaal op on afkomt. Daarom is een infovergadering noodzakelijk. En inderdaad, er razen al veel te veel vrachtwagens door onze dorpskomt. De overlast mag door de komst van die breekinstallatie zeker niet aanzwellen.”