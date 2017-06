Antwerpen -

Komt er voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen een kartel SP.A-Groen met een groene lijsttrekker? Europees parlementslid en boegbeeld van de Antwerpse SP.A Kathleen Van Brempt laat in “De afspraak op vrijdag” niet in haar kaarten kijken. Maar ze geeft wel aan de sociaaldemocraten in Antwerpen en elders voor grondige veranderingen staan.