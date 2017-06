Omwonenden luchthaven Luik krijgen na 19 jaar miljoenen euro’s schadevergoeding

Het hof van beroep van Brussel heeft vrijdag honderden omwonenden van de luchthaven van Luik-Bierset gelijk gegeven in hun klachten over geluidsoverlast. Het Waals gewest, Liège Airport en TNT moeten miljoenen euro’s schadevergoeding betalen.

Meer dan 500 gezinnen rond de luchthaven waren naar de rechtbank gestapt na de ontwikkeling van de luchthaven in 1998. Ze klaagden over geluidsoverlast, in het bijzonder door nachtvluchten van de cargomaatschappijen TNT Express en CAL Cargo Airline.

Het hof van beroep in Brussel gaf hen in een omstandig arrest van meer dan 400 bladzijden grotendeels gelijk. Zo had het Waals gewest een milieu-effectenrapport moeten laten uitvoeren in het kader van de ontwikkeling van de luchthaven. Er is in het arrest ook sprake van schending van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens.

Het Waals gewest en de luchthaven moeten voorlopige schadevergoedingen van 1 tot 45.000 euro betalen aan de omwonenden. TNT, dat “een aantal omwonenden overdreven last bezorgde”, moet de omwonenden 1.770,72 tot 10.625 euro betalen.

De partijen kunnen nog naar Cassatie trekken.

“Mooie overwinning”

Op het kabinet van Waals minister voor Luchthavens René Collin is er akte genomen van het arrest. De verschillende opties zullen worden bekeken, klinkt het. Luc Misson, een advocaat van de omwonenden, had vrijdagnamiddag nog geen kennisgenomen van het arrest. “Alles wijst op een heel mooie overwinning”, zei hij wel.

Het hof bevestigt in zijn arrest dat “het Waals gewest een fout heeft gemaakt door gelijktijdig met de ontwikkeling van de luchthaven niet de nodige maatregelen te nemen om de overlast die de omwonenden onvermijdelijk zouden ondervinden, te verminderen of weg te werken”. Ook had het gewest “ten laatste bij de afsluiting van de overeenkomst van 26 februari 1996 waarmee het zich verbond met TNT, een milieu-effectenstudie moeten laten uitvoeren voor het onwikkelingsproject van de luchthaven Luik-Bierset dat eind jaren tachtig in gang was gezet”.

In het arrest staat nog dat “de onderneming TNT sinds 1 augustus 1999 en Liège Airport sinds 1 maart 1998 verantwoordelijk zijn voor het doorbreken van het bestaande evenwicht met de omwonenden van de luchthaven”. Ze moeten dat herstellen met een “rechtvaardige en passende vergoeding”. De begeleidingsmaatregelen die werden uitgewerkt voor de omwonenden (met bijvoorbeeld aankoop van hun huis of isolerende maatregelen) kwamen volgens het hof te laat.