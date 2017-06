Theresa May: “Ik heb de ballen gehad om vervroegde verkiezingen uit te roepen”

De Britse premier Theresa May heeft vrijdag tijdens een vragenronde georganiseerd door de openbare omroep BBC, verklaard dat ze “de ballen” had om vervroegde verkiezingen uit te roepen. May en Labour-leider Jeremy Corbyn profileerden zich tijdens een speciale aflevering “Question Time”, waar ze apart door het publiek werden ondervraagd, bovendien beiden als brexit-experts.

May verdedigde met een vrij ongewone woordkeuze voor een Britse premier haar keuze om de vervroegde verkiezingen van 8 juni uit te roepen, nu haar Conservative Party in de peilingen achteruitgaat. “Ik had nog enkele jaren op post kunnen blijven en geen verkiezing uitroepen, maar ik heb de ballen gehad om dat wel te doen”, aldus May, die zegt dat ze geen spijt heeft van die keuze ondanks de tegenvallende peilingen. “Het enige resultaat dat telt, is dat van de dag van de verkiezing.”

May verklaarde ook dat enkel de Tories de wil van het volk respecteren om uit de Europese Unie te stappen. “Ik heb voor het referendum heel voorzichtig uit de doeken gedaan waarom ik geloofde dat we in de EU zouden moeten blijven. Ik heb echter ook gezegd dat het niet het einde van de wereld is als we de EU verlaten”, zei ze aan het publiek. “Ik heb destijds gezegd dat ik dacht dat er voordelen waren aan in de EU blijven. Maar nu wil ik de wil van het volk volgen.”

Corbyn, die in tegenstelling tot May met een warm applaus werd onthaald door het publiek in York, zei dan weer dat zijn partij een team van ervaren mensen heeft die in staat zijn om het vertrek uit de EU kunnen onderhandelen, maar dat hij eerder zou kiezen voor de compromis dan voor de confrontatie om het juiste resultaat voor het land te bekomen.

De Labour-voorzitter kwam ook nog terug op het feit dat May op 31 mei niet deelnam aan het groot verkiezingsdebat op televisie. “Ik vind het zeer jammer dat dit geen debat is. Dit is een reeks vragen. Ik denk dat het zonde is dat de premier niet heeft deelgenomen aan een debat”, zei hij.

Volgens de laatste peilingen zouden de Tories 44 tot 45 procent van de stemmen krijgen, en Labour 36 tot 40 procent. De voorsprong van de conservatieven in de afgelopen dagen wel geslonken.